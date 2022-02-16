中央氣象局表示，周四晚起鋒面的鋒前雲系移入，北台降雨機率提高，周五至下周二（18至22日）起受華南雲雨區影響，降雨長達5天。周六（19日）起因強烈冷氣團來襲，氣溫會再下降，北台灣將降至11度，中部以北部分地區有機會下探9至10度低溫，達寒流等級，預計到下周二才會緩解。超低溫加大雨，讓專業氣象粉專以「冬天以來最大挑戰」，來形容這波強冷空氣。

氣象專家吳德榮也在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄指出，明（17）日白天氣溫略回升，北台仍偏冷、中南部白天舒適早晚冷；大台北及東半部偶有局部短暫雨；西半部多雲時晴。另外，明晚起鋒面的前鋒雲系移入，北台降雨機率提高，其他地區局部短暫雨的機率也會漸高，周五（18日）晚間鋒面抵達，雨勢會再加大。

吳德榮表示，周六（19日）至下周一（21日），因強冷空氣南下，天氣將轉冷，強度較前一波略強，且持續更久，下周日（20日）晚間、下周一清晨會降至最低，平地最低溫將探10度以下，這波冷空氣伴隨的水氣很多，雨勢大、降雨範圍也比較廣，有空檔的時間也很短暫，因此白天氣溫回升很有限，感覺會特別濕冷，提醒民眾要注意保暖。

吳德榮指出，下周一（21日）白天起至周二（22日）白天冷空氣會逐漸減弱，各地降雨的機率還是很高，仍會感覺濕冷，周二白天氣溫會略微回升，但晚間又會有另一波相對稍弱的冷空氣南下。

另外，《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，周末除了強烈冷空氣來襲外，另一個重點就是一波又一波的鋒面，「好像都有永遠下不完的冬雨」。預計周四至周五起，華南雲雨帶東移，會帶來豐沛水氣，中部以北、東半部雨多，尤其是北宜基一帶，雨量更可觀，連南部也會有偶有降雨機率。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》說，周末又會再遇上強烈冷空氣南下，各地可能會濕冷近3天，堪稱是冬天以來最大的挑戰，接下來的這星期，將是全台涼冷，中北部多雨的格局。