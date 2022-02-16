臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

近幾周，俄羅斯不斷在烏克蘭邊境集結大軍，引發西方對俄軍可能侵略烏克蘭的擔憂。但俄羅斯國防部周二（15）稱，他們正從烏克蘭邊境撤離部分軍隊，引發外界熱議。有國內網友分析，俄羅斯明顯表示不是要打烏克蘭，是針對美國的干預，只要美進駐俄軍就駐軍，美國退俄軍就退，翻轉美軍維和的角色，成了引起對立的角色。此分析獲得超過110個讚，迴響熱烈。

據《商業內幕》（Business Insider）網和《鏡報》（Mirror）15日報導，俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）在聲明中說，南部和西部軍區部隊已完成任務，開始將軍備裝上火車和公路運輸工具，今天會開始移防到他們的駐防地。而由俄羅斯國防部提供，並經俄羅斯新聞社（RIA）播出的錄影顯示，部分坦克和裝甲車正裝運上鐵路平臺貨車。

科納申科夫並暗示，其他部隊也會這麼做。他說，隨著戰鬥訓練完成，部隊一如既往，會回到永久駐地。報導指出，這可能降低莫斯科和西方間的摩擦與緊張。

俄羅斯從烏克蘭邊境部分撤軍的消息，迅速引發網路熱議論。有網友在《中時新聞網》相關連結留言：「明顯表示不是要打烏克蘭，是針對美國的干預，美進駐，俄軍就駐軍，美國退，俄軍就退，翻轉美軍維和的角色，成了引起對立的角色。」此則留言獲超過110個讚，得到不少網友們贊同。

其他網友則紛紛留言：「台灣跟美國黏太緊的下場，就是可能步入烏克蘭後塵」、「美國的話能聽嗎？一邊製造動亂一邊拉抬油價，趁這時候不知道先買了多少股票喔！」「一切一切，都是美國在導演。美國一直在污衊煽動，美國希望歐洲混亂，華爾街就能收割韭菜，還能削弱俄羅斯戰力」、「因為美國抽腿了」、「不是啊，美國親爹的劇本不是這樣寫的啊，你們這些演員也太任性了吧？」