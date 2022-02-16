1名女網友情人節當天上班時收到花店送來金莎巧克力花束，是丈夫準備的驚喜，她暫時放公司茶水間內，沒想到之後卻發現花束上金莎少4顆，一看監視器發現竟是公司新人妹妹偷拿的，對方還強辯茶水間東西是共享的，最後還掏100元給女網友要求找錢，並哭著找經理協調，經理最後竟說是女網友在找碴。

該女網友在「匿名公社」發文表示，她14日情人節當天收到丈夫送來的金莎巧克力花束，因為辦公室沒地方放置，因此她用鋼杯將花束插入後放在茶水間，上頭有貼名字並提醒同事不要動，等到吃完飯卻發現上頭的巧克力少了4顆，雕月監視器後發現是新到職的 1名年輕女同事做的。

該女網友說，她拿監視器影像找主管並向該女同事對質，女同事竟說茶水間的東西都是給大家吃的，她以前待的公司都這樣，她則怒嗆「不是自己的東西就是不能碰」，最後女同事拿100元要求她找錢，她不願收，對方就說是她自己不拿錢的，最後主管要求報警，女同事還大哭、找來經理，經理勸她別計較，還說對方很有誠意，是她在拿翹。

女網友情人節當天收到花店送來金莎巧克力花束，是丈夫準備的驚喜，她放公司茶水間內，之後卻發現花束上金莎少4顆，一查發現竟是公司新人妹妹偷拿的。（翻攝自「匿名公社」）

該女網友最後PO文怒嗆「反正考績打完也沒在怕？我真的是受夠了」；其他網友則留言「直接監視器錄影然後報警阿，拿翹這句幹話還真有人敢講也」、「話說金莎花束應該不可能才100元吧？要賠也要賠等值的錢」、「客氣什麼呢？偷竊是公訴罪，如果妳要縱容，就不用抱怨了」、「告他偷竊，無悔意，不是價值多少的問題」。