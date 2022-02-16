228連假親子出遊有好康，淡水蘊泉庄溫泉度假飯店即日起至3月31日推出「歡喜親子遊專案」，二位成人入住，即免費招待一位孩童，平日每晚10500元起，住宿期間可體驗館內DIY活動。另有一泊二食住房專案可供選擇，每晚13100元起，連假就到淡水泡溫泉、賞美景，吃美食感受滬尾風情。

，淡水蘊泉庄溫泉度假飯店設有「親子童玩間」，全區以自然原木風格呈現，規劃有小超市、木工坊、廚房餐廳、溜滑梯、騎乘小車及小圖書館空間，打造一座彷彿北歐城市裡的小社區，讓小孩在此盡情放電。蘊泉庄親子童玩間規劃多種遊憩設施，適合各年齡層的孩童，親子可一起互動投入角色扮演遊戲，寓教於樂。飯店落實防疫措施，客房內有獨立空調系統、備有窗戶可維持空氣流通，另在電梯出入口與親子童玩間也增設了「飛利浦UV-C上層空氣消毒燈」，提供公共區域的空氣消毒，保持潔淨清新的空氣。為了減少接觸，住宿期間早餐由專人送至房內，讓旅客享受安心無虞的休憩空間。

天氣乍暖還寒，忽冷忽熱的時節適合泡溫泉，蘊泉庄的「琥珀黃金泉」泉質來自大屯山脈火成岩區，色澤呈琥珀香檳色，擁有礦湯特質與海洋礦鹽精華，集硫磺泉（膚之湯）、碳酸氫鈉泉（美人湯）、鹽物泉（瘦身湯）三大名湯之大成。日式禪風流淌的「沐天澤」大眾裸湯，靜謐且幽靜，浸沐於溫潤泉水中洗滌身心。若是喜歡隱密的泡湯氛圍，住客也可選擇在客房裡享受泡湯樂趣，飯店每間客房皆備有養生湯池，另設置養生SPA浴座，坐著就可以享受水療體驗，舒緩緊繃的身體。飯店亦提供一日遊的旅客，客房泡湯體驗價。