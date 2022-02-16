歌手謝和弦與莉婭（陳緗妮）登記結婚，未料這段婚姻才維持10個月，女方突然於臉書TAG謝和弦與女星祈錦鈅，並發文祝福他們幸福快樂，還自嘲是「現世報」，對此，知名律師李怡貞則表示：「態度是蠻令人激賞的啦」。

莉婭昨（15日）轉發謝和弦與女星祈錦鈅合作歌曲，TAG兩人寫下「祝你們幸福快樂」，接著轉發另一段網路文章，其中提到「有些關係會結束」等字眼，似乎暗示婚姻亮起紅燈，接著發文提及祈錦鈅不僅要求跟謝和弦同台演出，且莉婭已經主動聯繫她無數次，卻還是堅持要走私下流程干擾工作進行的行為。最後強調無愧於心之外，也感謝謝和弦一路來的信任，接著喊話：「你不是巨嬰，我也從來沒有把你當做巨嬰！希望你能夠跳脫上一段婚姻的思維」。

被影射介入兩人婚姻的祈錦鈅，則滿頭霧水發文：「我從來不知道小三是被動屬性，X，被小三了，到底是三小？」，接著發文強調：「從來沒有當過小三，也不屑」，強調若有實質證據證明她是小三，願意刪掉苦心經營十年的粉專和ＩＧ帳號，並且退出娛樂圈以示負責，若沒有提出證據也沒有道歉，三天後會去法院提告，已經懶得再為「一個人」無中生有的破事浪費唇舌。

對此，網友紛紛留言：「他不是說會讓他老公有完整的交友空間嗎」、「其他人離婚也能被牽連。這想像力非常的豐富」、「妳這次被潑了這髒水，很難得到應有的道歉」、「看來看去就覺得女人的嫉妒心噴發而已」。