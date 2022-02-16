巴西總統波索納洛今天抵達莫斯科，預定16日與俄羅斯總統蒲亭和當地企業界代表會面。巴西國防部長奈托稱，這場會面不會影響巴西與北大西洋公約組織的關係。

巴西媒體報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）抵達莫斯科下飛機時戴著口罩，以防止感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）；這是他在巴西的活動中從未採取的措施。

波索納洛此行訪問俄羅斯，正值歐洲國家面臨一場動員世界主要大國的國際外交危機之際。

蒲亭（Vladimir Putin）近來加強在與烏克蘭的邊境地區部署重兵演習，美國總統拜登（Joe Biden）認為此舉是俄羅斯企圖入侵烏克蘭領土。

俄羅斯辯稱，東歐是俄國的影響區，希望阻止烏克蘭加入以美國為首的北大西洋公約組織（NATO）。

近日，拜登也下令美軍前往靠近烏克蘭的盟國。

國際關係專家咸認為，波索納洛此時前往俄羅斯是不合時宜，此舉可能會削弱巴西與美國和歐盟等長久的夥伴關係。

但巴西政府努力強調，此行與烏克蘭危機無關，重點將是巴西與俄羅斯之間的商業關係，以及加強兩國之間的交流。

巴西政府認為，巴西與俄羅斯之間的商業夥伴關係未臻理想，特別是考慮到兩國和中國、印度及南非同屬金磚國家（Brics）。

巴西國防部長奈托（Walter Braga Netto）今天陪同波索納洛抵達莫斯科後指稱，波索納洛與蒲亭的會面不會影響巴西與北約的關係，巴西仍然是北約的夥伴，巴西始終與各國的談判持開放態度。

巴西自1月以來即成為聯合國安理會輪值成員，而且擁有北約以外的軍事盟友地位。

奈托將於16日參加與俄羅斯外交部長和國防部長的會議，並否認會議中將提及烏克蘭問題。

波索納洛的俄羅斯之行引起美國政府不滿，美國國務院在一份聲明中表示：「巴西有責任維護民主原則和保護基於規則的秩序，並利用一切機會向俄羅斯傳達這一訊息。」

根據巴西外交部，波索納洛與蒲亭的會晤訂於16日舉行，同日中午，俄羅斯政府將在克里姆林宮為波索納洛設宴，午宴結束後，波索納洛將與俄國議會下議院議長會面，接著出席當地企業界人士舉行的一場活動，17日前往匈牙利會見總理奧班（Viktor Orbán）。（編輯：韋樞）1110216