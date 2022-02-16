IC載板廠景碩(3189)董事會通過2021年財報，第四季歸屬母公司稅後淨利13.63億元、每股盈餘（EPS）3.02元，改寫歷史次高。累計全年歸屬母公司稅後淨利38.58億元、年增達6.12倍，每股盈餘8.56元，雙創近14年高點，為僅次於2006、2007年的歷史第三高。

景碩董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利4.5元、金額創歷年新高，盈餘配發率約52.57％，以昨（15）日收盤價215.5元計算，現金殖利率約2.09％。公司將於5月27日召開股東常會。

景碩去年第四季合併營收99.53億元，季增1.9％、年增達31.87％，連3季創新高。毛利率、營益率「雙升」至33.57％、17.98％，分創新高及次高。惟受業外轉虧拖累，歸屬母公司稅後淨利13.63億元，季減1.57％、仍年增近7.02倍，每股盈餘3.02元，雙創歷史次高。

累計景碩去年合併營收356.72億元，年增達31.64％、再創歷史新高。毛利率29.51％、營益率14.03％，分創近12年、近7年高點。配合業外顯著轉虧挹注，歸屬母公司稅後淨利38.58億元、年增達6.12倍，每股盈餘8.56元，雙創近14年高點、改寫歷史第三高。

景碩去年第四季受惠ABF載板需求續旺、平均售價（ASP）續揚，成功填補BT載板客戶因庫存調整而遞延出貨、隱形眼鏡子公司晶碩營運動能轉弱缺口，使營收成長幅度雖略低於外資及投顧法人預期，仍順利續創新高。

由於高毛利的ABF載板貢獻增加，景碩去年第四季毛利率及營益率同步續揚，表現超乎外資及法人預期，儘管新台幣強升造成的匯損導致業外較第三季顯著轉虧，整體稅後獲利僅小幅季減1.57％，與每股盈餘表現同步優於外資及法人預期。