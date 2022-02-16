晶圓代工大廠台積電(2330)15日召開董事會，通過2021年財報及盈餘分派案，決議第四季每股配息2.75元、6月8日召開股東常會，並核准資本支出預算約5550億元，以及募集新台幣600億元及10億美元的無擔保普通公司債，用於支應擴產等資金需求。

台積電2021年合併營收1.58兆元、年增達18.53％，歸屬母公司稅後淨利5965.4億元、年增達15.19％，每股盈餘（EPS）23.01元，全數改寫新高。其中，去年第四季每股盈餘6.41元，董事會核准配發每股現金股利2.75元，盈餘配發率約42.9％。

台積電董事會訂定6月16日為普通股除息交易日、6月22日為配息基準日，7月14日發放現金股利。同時，在美國紐約證交所上市的美國存託憑證（ADR）除息交易日亦為6月16日、與普通股一致，配息基準日訂為6月17日。

台積電董事會核准資本支出預算約209億4417萬美元（約新台幣5550億1775萬元），包括建置及升級先進製程產能、建置成熟及特殊製程產能、建置先進封裝產能、廠房興建及廠務設施工程，以及第二季至第四季的研發與經常性資本預算。

同時，台積電董事會核准在不高於600億元（約美金22.6億元）額度內，於國內市場募集無擔保普通公司債，並核准在不高於10億美元額度內，於台灣國際債券市場募集美元無擔保普通公司債，以支應產能擴充、污染防治相關支出的資金需求。