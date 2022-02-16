晶圓代工大廠台積電(2330)董事會核准2021年員工業績獎金與酬勞共約712億290萬元，較去年695億637萬元增加2.44％、再創新高。不過，因台灣員工總數自5萬人增至5.7萬人、年增約14％，平均每人平均可分得124.9萬元，較去年139萬元年減1成。

台積電表示，去年員工業績獎金約356億145萬元已於每季季後發放，分紅約356億145萬元將於7月發放。為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將獎酬連結股東利益與環境、社會、公司治理（ESG）成果，董事會核准發行2021年限制員工權利新股共1387張。

鑒於發行限制員工權利新股將增加流通在外股數，為抵銷造成的股權稀釋影響，台積電董事會核准今（16）日起至4月15日間，預計斥資最高13.31億元、自集中交易市場於每股444～960元區間買回相同張數公司股票，約占公司已發行股份0.01％，後續將辦理註銷。

同時，台積電董事會亦核准發行不超過普通股2960張的2022年限制員工權利新股案，將呈送6月8日股東常會核准。以台積電15日收盤價633元計算，預計發行的限制員工權利新股總市值達18.73億元。