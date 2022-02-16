晶圓代工大廠台積電(2330)宣布，日本汽車零組件製造龍頭電裝公司（DENSO）將斥資3.5億美元，投資入股與索尼半導體解決方案公司（Sony Semiconductor Solutions SSS）合資設立的日本子公司JASM，預計取得逾10％股權，交易完成條件將遵循一般交易常規。

台積電去年11月宣布，將於日本熊本縣設立擁有多數股權的晶圓製造子公司Japan Advanced Semiconductor Manufacturing（JASM），董事會核准以不超過21.234億美元進行股權投資，SSS則規畫投資約5億美元、取得不超過20％股權。

台積電JASM熊本廠將於今年動工興建，目標2024年前開始生產。最初規畫提供22／28奈米製程晶圓代工服務，月產能達4.5萬片12吋晶圓，將直接創造約1500個高科技專業工作機會，資本支出約70億美元。

為滿足市場需求，台積電此次同時宣布，熊本廠將進一步提供12／16奈米鰭式場效（FinFET）製程，並將月產能提高至5.5萬片12吋晶圓。在日本政府大力支持下，熊本廠資本支出增至約86億美元，預計將直接創造約1700個高科技專業工作機會。

台積電總裁魏哲家表示，非常高興電裝公司投資JASM，在未來的運輸科技領域共同實現新的創新。台積電不僅藉由JASM支持市場對特殊製程技術持續增加的需求，也使公司能與日本頂尖半導體人才，共同為全球半導體產業生態系統發展做出貢獻。

索尼半導體解決方案公司總裁暨執行長清水照士（Terushi Shimizu）表示，全球對半導體需求預期將持續成長，相信JASM將對確保邏輯晶片的穩定供應做出貢獻，不僅是為公司、也包括整個產業。很高興電裝公司成為新成員，期待共同攜手支持JASM成立。

電裝公司總裁暨執行長有馬浩二（Koji Arima）則表示，隨著自動駕駛和電動化等移動技術的發展，半導體在汽車產業變得越來越重要。透過這樣的合作夥伴關係，公司將對半導體中期至長期的穩定供應及汽車產業做出貢獻。