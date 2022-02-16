陳水扁預言「2024總統應非法律人」 網大喊：這科系的也不要

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

前總統陳水扁昨日（15）表示，「2024總統應該不會有法律人，會否有醫師出身的就不得而知了」。由於台北市市長柯文哲及副總統賴清德都是醫師背景，陳的預言被外界解讀，是暗示賴可能是代表民進黨角逐大位的人選。陳的說法引發熱議，大批網友卻直言「醫學系畢業的也不要」，認為庸醫與法匠一樣誤國殃民。

陳水扁昨天在臉書《陳水扁新勇哥物語》表示，有人來訪問他對台北市長與總統的看法，他說，從前總統李登輝、他自己到前總統馬英九都是市長出身，但接下來就被現任總統蔡英文打破了；但對於從自己、馬到蔡都是法律人，他認為，「2024總統應該不會有法律人，但會否有醫師出身就不得而知了」。

由於賴清德自四大公投宣講，隨後又出訪宏都拉斯，聲量不斷攀高；反觀之前傳出在總統初選與其爭鋒者，目前民調都遠不如他，是目前民進黨最被看好的2024總統人選，故陳水扁這篇預言，外界認為就是指賴。

陳水扁的說法引發外界熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「醫學系的也不要」、「法律人跟醫生皆不投，台灣被這兩種人誤國」、「禍國殃民，庸醫誤國，兩者皆不可取」、「千萬不要選學法律的，也千萬不要選學醫的，一個瞎掰、一個固執！」「律師跟醫師皆排除，選警察好了」、「2024排除二種人：律師、醫生」、「法律跟醫生都證明，沒有李國鼎、孫運璿等人來的務實」。