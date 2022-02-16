一名公司會計日前收到老闆訊息，說年終多發1100元，求要員工歸還給公司，讓該名女會計超不爽，PO問「有老闆會為了這發出去的1100元跟員工討嗎？」，貼文也引起熱烈討論。

一名女網友14日在Dcard發文表示，自己是公司會計，當初老闆指示年終獎金是一個月，原PO就按照每人當月薪資總額計算，發年終獎金給公司所有同仁，到了過完年後，老闆卻突然傳訊息「年終好像多發了1100元？」，並表示年終獎金1個月應該以底薪計算，而非每月薪資總額，讓原PO瞬間覺得莫名其妙。

原PO直問「有老闆會為了這發出去的1100元跟員工討嗎？那這個已收下來的年終是要還公司嗎？」事後另一名同事也向她抱怨，「到底我們欠公司多少，他需要這樣為了1100元，打壞跟員工的情誼」。

貼文一出引起熱烈討論，大家紛紛表示，「格局很小的老闆」、「1100也要斤斤計較，當什麼老闆」、「我建議妳還他，然後走人」、「要回去是滿小氣的啦，不過大部份公司應該都是算底薪吧？」、「沒說底薪還全薪應該要確認吧？」。