小編今天（16日）精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電發行限制員工權利新股將增加流通在外股數，為抵銷其所造成股權稀釋影響，宣布自今（16）日起，於集中交易市場買回相同股數的公司股份並將辦理註銷，引起投資人關注的是台積電買回自家股票的股價區間，介於444～960元之間，其960元的高價設定，遠高於15日收盤價633元。

【1】台積電破天荒！買回自家股1,387張 今起至4月15日

晶圓代工龍頭台積電15日召開董事會，通過包括業績獎金與酬勞的去年員工分紅共計新台幣712億290萬元。而為了吸引及留任公司高階主管與關鍵人才，董事會核准發行2021及2022年限制員工權利新股，總市值約達27.5億元。為抵銷其所造成股權稀釋影響，台積電宣布自今（16）日起，於集中交易市場買回相同股數的公司股份並將辦理註銷。

【2】投信連11買 14年來最狂熱

代表政策資金動向的官股券商與內資重要指標投信，今年來肩負起台股最大多頭指標。外資15日續提款台股162億元、萬八得而復失，但上述兩大內資持續並肩作戰加碼，投信對台股不離不棄、連11日買超逾294億元，刷新史上第四高連買金額紀錄、創近14年半來新高，鎖定廣達、開發金等績優股大舉敲進。

【3】俄軍撤回基地 歐美股強彈 費半飆逾5%

俄羅斯國防部宣布已經將部份在俄烏邊境進行演習的軍隊撤回基地，代表劍拔弩張多時的俄烏情勢終見緩和，歐美股市應聲強彈，那斯達克指數大漲1.5％，此前大漲的油金價格則反轉重挫。周二（15日）收盤，烏俄危機暫解 那指漲逾2.5% 費半飆近5.5%

【4】傳美國廠進度落後 台積電回應了

《日經亞洲》15日引述消息人士報導，受到勞動力短缺和美國新冠疫情的影響，以及獲得建築所需不同類型許可證的過程複雜，台積電在美國亞利桑那州的第一家先進晶片廠的興建進度比原計劃延遲3到6個月。對此，台積電表示不評論市場傳言。

【5】防疫險 七天暴增逾30萬件 理賠金翻跳1.38億

金管會保險局副局長張玉煇15日公布最新數字，截至2022年2月14日止，今年以來防疫險投保件數達73.6萬件，較2月7日新增30.45萬件，而理賠件數更以翻倍速度成長，從580件成長到1,580件、成長率達172％，理賠金額也從原本的5,234萬元翻倍成長到1.38億元。