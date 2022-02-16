一名女子表示，自己與男友交往兩年半，目前同居中，平時也不怎麼吵架，某天回家後發現床單有多處明顯的破洞，詢問男友以後，男友辯稱是朋友貓抓的，讓該名女子覺得非常詭異，私下偷看男友手機以後發現，原來是男友趁自己不在家的時候，在自己床上進行多人運動，甚至還跟砲友說下次要找她一起多P。

一名女子在網路社群Dcard上PO文表示，自己不是一個會涉及男友交友的人，所以在交往期間很少吵架，但卻抓過男友跟前任曖昧，這次床單破成好幾條詭異形狀，當下有懷疑男友是不是偷帶女生回家，一問之下男友居然說是貓抓的，貓咪很可愛，等等離譜回答，來搪塞原PO。

床單破了離譜大洞，男友卻用貓咪抓的，貓咪很可愛等理由搪塞女友。(翻攝自Dcard)

原PO還貼出圖片，怒控床單上的破洞，明顯像是激烈運動拉扯後的痕跡，不像貓抓的。於是她在好奇心的驅使下，趁男友洗澡的時候偷看他手機，卻讓她當場大為震驚，竟然在手機內發現男友居然在背地裡稿多P。

原PO說，從聊天紀錄中看到男友傳訊問友人「明天下午我女友不在，要來嗎?」對方則回「我會帶另外兩個女生過去」，男友又回「這麼刺激喔，好久沒玩多人了！下次我來問問我女友有沒有興趣一起」。

男友邀友人一起多p的聊天紀錄(翻攝自Dcard)

原PO看到覺得非常噁心，貓咪抓破是什麼爛藉口，聲稱對多人運動沒有興趣，po文問大家要如何解決，是否要分手。但網友底下留言「所以你到底是能不能接受多P⋯還需要考慮嗎」、「請分手！再去醫院做個檢查！」、「檢查腦袋（跟性病）」、「床單能破成這樣不簡單⋯我看也不是只有4個人那麼簡單⋯」