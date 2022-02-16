37歲余祥銓和小12歲女友柔柔交往4年，戀情穩定，小倆口受訪時都曾鬆口想婚的念頭，如今傳出兩人年前到婚紗店挑婚紗，兩人一邊挑選禮服，還忍不住激吻，而面對婚事，余祥銓大方坦言，一直在籌劃婚禮，只是疫情尚未消停，短時間內不可能舉行實體婚禮。
余苑綺在過年時曬出余祥銓抱著女兒小樂樂照，並寫下：「舅舅、舅媽發紅包啦，新的一年順順利利」，發文疑似露餡余祥銓已結婚，對此，余苑綺則現身回應：「還沒」，並貼出哭笑不得的貼圖，根據《鏡週刊》報導，其實余祥銓和柔柔年前就被直擊，到婚紗店挑婚紗，余祥銓認真幫柔柔挑選款式，並試穿了多套，而兩人一邊挑選禮服，還忍不住激吻，互動藏不住滿滿甜蜜。
針對挑婚紗一事，余祥銓坦言一直都在籌劃婚禮，由於他是家中獨子，若結婚賓客應該是上百桌、上千位賓客，在疫情衝擊的當下根本是不可能的任務，至於是否藉為二姊余苑綺的病情，替家中增添喜氣？余祥銓則說：「我也想啊！」無奈這個時間點就是不允許。
其實，柔柔曾坦言渴望穿婚紗、也想當媽媽，余祥銓則認為，和柔柔同居跟結婚沒兩樣，只是差一張紙而已，小倆口目前沒有避孕，也不排斥「先有後婚」，余祥銓也說，自己才37歲、柔柔25歲，彼此都算年輕，他不急著生子、也不擔心。
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