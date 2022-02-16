高學歷烏克蘭美女莎莎來台5年，起初是因為台灣人很親切才搬來居住，沒想到來這邊以後，一吃到臭豆腐就立刻愛上，甚至因為常跑去吃而差點破產，所幸後來認識一個台灣吃貨，兩人常約會一起共吃一份，既浪漫又省錢，後來她也決定要花一輩子的時間，與這個吃貨吃遍全台灣的臭豆腐。

烏克蘭美女莎莎在《不要鬧工作室》的影片中說道，她第一次來台灣和朋友逛夜市的時候，突然聞到很臭的味道，忍不住向台灣朋友說想吃看看，結果朋友卻說「不用啦！你不會喜歡的！」不過，她就是愛吃臭的東西，硬去吃了以後髒話脫口而出，因為她覺得「臭豆腐怎麼那麼臭？那麼好吃？」

莎莎透露，她大學主修心理系，就學期間去過阿拉斯加打工，也去過日本旅遊，而她大學畢業後繼續往上念碩士，結果卻發現在烏克蘭當心理醫師，雖然薪水不錯但工作機會不穩定，因此她決定轉職去科技公司工作轉錢。

莎莎表示，她在阿拉斯加打工時認識很多台灣人，當時就覺得台灣人很親切，因此後來也決定要搬來台灣學中文，而她來台以後，品嘗到臭豆腐後就忍不住愛上了，且越臭她就越愛，起初最喜歡蒸的臭豆腐，後來發現臭豆腐配鴨血更讚，所以在剛來台灣半年的時候常買來吃，結果因為經常性外食、不在家煮飯，加上原本的存款本就不多，差點因此吃到破產。

莎莎接著說，後來她在台中念書的時候，碰巧認識了一個台灣吃貨，讓她覺得真是太好了，因為兩人約會共吃一份臭豆腐，又浪漫又省錢；而她在來台灣兩年後，也決定要花一輩子的時間，跟這個吃貨吃遍全台灣的臭豆腐，至於未來她也不確定會發生什麼事情，也許可以開一家鴨血臭豆腐店。