「雙金影帝」常楓2月6日在睡夢中辭世，享嵩壽100歲（實歲98歲），告別式於今(16日)早上8至10點在二殯至真一廳舉行，告別式上播出常楓影片及生前作品讓人追憶，兒女也跪別送父親最後一程，表示「父親和母親在天上團圓了」。

常楓告別式。（中時新聞網Youtube）