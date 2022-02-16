「雙金影帝」常楓人生謝幕 兒女告別式跪別送父親最後一程 08:492022/02/16 中時新聞網 蘇士亨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「雙金影帝」常楓告別式於今日舉行。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「雙金影帝」常楓2月6日在睡夢中辭世，享嵩壽100歲（實歲98歲），告別式於今(16日)早上8至10點在二殯至真一廳舉行，告別式上播出常楓影片及生前作品讓人追憶，兒女也跪別送父親最後一程，表示「父親和母親在天上團圓了」。 常楓告別式。（中時新聞網Youtube） 訂閱影音： 中時新聞網 明金成驟逝留下未滿月雙胞胎 演藝圈友人將為他照顧兒女長大 常楓睡夢中辭世 臨終前吻別女兒 #常楓 #雙金影帝 #告別式 #兒女 #跪別 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 明金成靈堂開放弔唁 藝人好友哭腫眼「擔心他兒女那麼小怎麼辦」 09:532022/02/10 娛樂 元宵節6大NG行為千萬別犯 做這事等於和財神說掰掰 17:572022/02/14 運勢 AIT處長孫曉雅、桃園市長鄭文燦同台 共推運動性別平等 16:042022/02/10 生活 外孫、外孫女也加註為「孫子、孫女」教育部長解釋調整緣由 16:232022/02/15 生活 全台第一名拉麵「鬼金棒」宣布漲價 網竟開心：別漲太少 09:492022/02/14 生活 恭喜張雁名情人節告別單身！和小12歲嫩妹女友登記結婚 14:582022/02/14 娛樂 連三年入選彭博性別平等指數 元大金落實性平 國際肯定 04:102022/02/15 全球財經 元大金控連續三年入選彭博性別平等指數 18:072022/02/14 財經 明金成常楓逝 唐綺陽星象預報被曲解罕動怒：實在沒意思 08:432022/02/10 娛樂 Patty讓明金成長眠金山 04:102022/02/15 娛樂新聞 康凱不捨常楓「可能媽媽想他了」 04:102022/02/10 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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