俄烏緊張情勢降溫，美股周二全面收紅，台股今(16)日開盤以18109.10點開出，台積電開盤大漲12元，以645元開出，聯發科開盤漲20元，以1130元開出，漲逾2%，推升指數飆漲逾260點，一度來到18216.98點，重返18200點。

俄羅斯15日從烏克蘭邊境撤離部分軍隊消息傳出後，美股4大指數齊揚，道瓊工業指數大漲422.67點，漲幅1.22%，以34988.84點作收；標準普爾500指數上漲69.40點，漲幅1.58%，收在4471.07點；那斯達克指數勁揚348.84點，漲幅2.53%，收在14139.76點；費城半導體指數大漲184.254點，漲幅5.47%，收在3554.453點。

台股ADR部分，台積電ADR大漲3.97%，聯電ADR大漲4.32%，日月光ADR勁揚4.45%。

台股15日走勢震盪，萬八大關得而復失，收盤下跌45.86點，以17951.81點作收，成交值2318億元，統計三大法人買賣超，外資及陸資賣超162.21億元，自營商賣超39.97億元，投信連11個交易日買超，今再買超19.85億元，合計賣超182.33億元。