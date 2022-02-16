搭火車獲良緣不是人人可行！1名網友日前與同事分享他獨自旅行時，在火車上意外認識女子並發展成戀人的過程，而此事被另1名同事偷聽到，該同事竟開始效仿他開始獨自旅行，某日同事竟拿著厚厚一疊台鐵票根向他索賠，同事說一直搭車也沒交到女友，讓他感到莫名其妙。

該名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他與妻子是在火車上認識的，當時2人都是獨自旅行，恰巧坐在旁邊因此結識相戀，某次他的「火車緣分」被1名公司男同事得知後，對方也開始1個人搭火車旅遊，希望也能藉此獲得良緣，不料某天該男同事拿著厚厚一疊台鐵票根要他賠錢。

網友日前分享他獨自旅行時，在火車上意外認識女子並發展成戀人，另1名同事偷聽後竟開始效仿他開始獨自旅行，某日同事竟拿著一疊台鐵票根向他索賠。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，該同事罵他「我1個人搭火車都沒交到女朋友，你要賠償我的損失」，他則回應從來沒有正面對他說，對方是從其他同事那耳聞得知，且他也沒要求對方這麼做，對方則繼續嗆「我已經45歲了，從小到大別說親過女生，除了媽媽之外沒牽過其他女生的手，你也補償一下」，他聽完只覺得莫名其妙。

該網友事後將此事PO網，嗆說「是不是玩交友軟體沒交到另一半也要交友軟體賠錢？」其他網友留言「看完我也馬上訂了火車票了，你等我消息」、「同事很有事耶」、「如果這故事不是你幻想，那你那個同事就是真的有病」、「這種邏輯…單身不意外」、「根本不用理他」。