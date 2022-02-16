因應疫情變數、提前為遠距教學及居家學習做好部署，在迎接2022開學季的同時，宏碁旗下多款輕薄型及效能筆電產品祭出好康優惠，以多元機款滿足學子們購機需求，同步為其首季推升銷售動能。

在中高階機款部分，採用頂級鎂鋰和鎂鋁合金製成的14吋Acer Swift 5（SF514-55T），以14.95公釐、僅重約1公斤的纖薄機身，搶攻時尚輕薄美型機市場。搭載第11代Intel Core i5處理器，配置康寧玻璃觸的控螢幕有高達90％的超高屏佔比，內建512GB PCle SSD高速儲存空間和8GB/16GB LPDDR4X記憶體，同時配備USB Type-C、Thunderbolt和USB 3.2 Gen 2連接埠等，經Intel EvoTM平台認證，具支援快速充電、長效續航、快速開機等功能，售價33900～35900元。

另一Swift X輕薄效能系列的全新上市機種 SFX16-51G，配置16.1 FHD 1920x1080 IPS霧面螢幕、內建RTX3050Ti-4G-GDDR6獨立顯卡，搭載最新第11代Intel Corei7-11390H處理器，輕薄金屬機身並納入雙風扇、雙散熱銅管、進氣式鍵盤，及加大的側邊散熱孔等多項散熱設計，售價47900元。

在Chromebook系列部分，宏碁首推可翻轉型筆電Acer Chromebook Spin 512（R853TNA），具軍規級耐用性外，3：2長寬比的12吋IPS顯示器採抗菌表面處理，另配置有實景攝影鏡頭，並可透過4種使用模式，讓學生們能輕鬆應對課堂上的各種學習，適用於初學者使用，售價15500元。

另一款14吋Acer Chromebook 514（CB514-1WT-502W），重量僅1.4kg，機身採用金屬製上蓋與流線型強化機身，提供使用者更流暢的操作體驗及更高規格的防摔、防刮特性，搭載 Intel Core i5處理器，具 Wi-Fi 6 無線規格，擁有 10 小時的續航力，輸出入埠也配置兩個 Thunderbolt 4，內建指紋辨識裝置，售價24000元。