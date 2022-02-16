【愛傳媒黃蘭心專欄】我的朋友都知道，當客戶問我該不該提告的時候，經常會被我「勸退」。

提起訴訟，是一般人主張權利正當的方法，有的時候也是必要的手段。 但是，為什麼我通常會「勸退」客戶呢？

因為解決問題往往不只一種方 法，訴訟只是其中一個選項，而且不一定是解決問題最適合的選項。打 官司之前，其實需要先謹慎做好許多評估。訴訟除了花費當事人許多心 力，和金錢、時間成本之外，還必須面對判決結果不一定盡如人意的可 能性，或是承擔結果超出預期的風險。

如果對判決結果不滿意，要不要再上訴呢？不上訴可能不甘心，然而，再上訴意味要投入更多精神、時間和金錢......。因此，如果有其他的方式，可以更省錢、更有效率處理客戶的案件，我通常會「勸退」客戶，建議優先採用其他快速經濟的替代方案，而不是立即採用訴訟方式解決問題。

但是，不提告，不表示不需要找律師。「要不要提出訴訟」，和「要不要花錢找律師」其實是兩個不同的概念。

現在網路資訊很發達，客戶往往會自己上網做很多功課。然而專業的律師，除了對客戶目前遇到的糾紛的相關法律問題，能給予專業的建議，使客戶權益可以獲得保障，也能幫助客戶釐清法律上有意義的事實。當事人往往關心則亂，律師能以客觀理性的角度，協助當事人梳理脈絡，並且

在各種可能的解決方案中，幫助當事人分析利弊得失，決定優先次序，擬定處理策略，協助當事人決定處理方式。

因此，無論是否打官司，當遇到糾紛時，仍建議先諮詢律師，保障權益。

作者為律師

照片取自司法院官網

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