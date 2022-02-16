南韓近日新冠肺炎疫情再度升高，每日確診人數不斷上升，連續6日突破5萬例確診，讓民眾人心惶惶，就連大咖明星也無一倖免。光是昨（15）日就傳出5位明星確診的消息，甚至有男星2度確診，連自己也相當傻眼。

南韓近日疫情升溫，雖大部分的民眾皆已接種過2~3劑疫苗仍不斷傳出確診消息。像是知名男團BTOB成員兼隊長的徐恩光，他雖早已接種完2劑疫苗，卻在近日出現喉嚨痛等不舒服的感冒症狀，接受快篩檢查後呈陰性，但他仍不放心再度前往大醫院接受PCR檢測，沒想到竟呈現陽性，所屬經紀公司Cube只好緊急暫停BTOB原本預計在21日回歸的第3張正規專輯《Be Together》宣傳活動，並將其他成員隔離接受檢測，等待檢查結果出爐。

另外，防彈少年團（BTS）成員V，也與他一樣曾打過2劑疫苗，仍出現喉嚨痛等症況緊急就醫，結果PCR檢測為陽性，成為BTS第5名確診成員。

《蒙面歌王》主持人金聖柱（又譯：金成柱），15日也透過經紀公司表示，先前雖已接種完3劑疫苗，但在家中進行快篩檢測時卻出現陽性，爾後前往醫院進行PCR檢測也為陽性，經紀公司也只好先暫停他手中7個綜藝節目主持工作，節目勢必會受到影響。

而同樣已接種完3劑疫苗的「國民男友」李昇基，15日準備拍攝廣告前曾進行快篩檢測，結果竟呈現陽性，當下他便立即取消拍攝工作，緊急前往醫院進行PCR檢測，最後驗出陽性反應，隨後他也在社群媒體上向粉絲報平安，表示自己沒有特別的症狀，目前正在進行居家隔離。

不過，最慘的還是人氣團體ATEEZ成員傘（San），去年7月便曾無症狀確診染疫的他，在進行隔離治療後已痊癒回到舞台，沒想到他們近日才剛結束美國的巡演返回韓國，入境接受PCR檢測雖為陰性，但根據防疫再度檢測卻出現「陰轉陽」確診，因此15日經紀公司再度發出確診通知暫停ATEEZ的所有工作並進行居家隔離，而目前傘的身體沒有出現任何異狀，但粉絲們仍相當擔心。

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