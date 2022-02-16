高雄15日「嘉玲」無新增本土確診個案僅1天，16日又傳出中油大林廠針對員工例行快篩時，1名員工出現陽性反應，送院PCR採檢陽性確診，高市府衛生及緊急匡列相關接觸者，對此，高市府衛生局尚未證實，僅表示相關疫情狀況及應變措施將於下午2時30分舉辦防疫記者會，統一對外說明。