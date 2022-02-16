中油大林廠1員工確診 高市府下午2：30說明 09:072022/02/16 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄15日「嘉玲」無新增本土確診個案僅1天，16日又傳出中油大林廠針對員工例行快篩時，1名員工出現陽性反應，送院PCR採檢陽性確診。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄15日「嘉玲」無新增本土確診個案僅1天，16日又傳出中油大林廠針對員工例行快篩時，1名員工出現陽性反應，送院PCR採檢陽性確診，高市府衛生及緊急匡列相關接觸者，對此，高市府衛生局尚未證實，僅表示相關疫情狀況及應變措施將於下午2時30分舉辦防疫記者會，統一對外說明。 《半導體》台積電去年員工分紅712億 發限制權利新股留才 台積電留才策略 會計師：公司法有多元留才獎酬工具 #新冠肺炎 #台灣 #高雄 #中油大林廠 #高市府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「嘉玲」飛了！高雄新增3確診 巿府14：30說明 13:402022/02/14 生活 王國材嘉義會員工 盼公司化創造三贏 18:422022/02/14 財經 元大金元大證 通過國際級防疫驗證 04:102022/02/14 投資理財 蔡阿嘎添新員工「神似李佳穎」 高顏值釣出電競女神 12:122022/02/14 娛樂 旅遊巨頭用「影片」宣布縮編 2700名員工點開後氣炸了 14:312022/02/14 財經 和艦員工染疫暫停產 母公司聯電：估影響不大 09:202022/02/14 財經 深信服陷「監控員工系統」風波 官網刪產品與合作案例介紹 15:492022/02/14 兩岸 離奇！紅茶店員工染疫 父是高雄港司機4採陰 15:032022/02/14 生活 好羨慕！台積電員工去年分紅創新高 每人可領近125萬 20:502022/02/15 財經 台積電破天荒！買回自家股1,387張 今起至4月15日 04:102022/02/16 財經要聞 Volkswagen體恤員工在新冠疫情期間的辛勞，發放500歐元獎金 14:092022/02/15 汽車情報-汽車新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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