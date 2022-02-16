藝人米可白去年聖誕節帶著愛犬錢錢參加「2021毛寶貝幸福耶誕趴-寵物K歌音樂派對」活動，被同場的新北市長侯友宜誤以為「米可白」是狗名，意外插曲令人噴飯。不過，米可白近日PO一張5年前的照片，發現自己別著愛犬的名牌，網友搞笑地直呼：「侯市長是對的！」

近日社群平台吹起一股「敢不敢放至少5年前自己的照片」的熱潮，米可白跟風曬出2016年和愛犬錢錢的合照，打趣地寫道：「真相大白～原來5年前，我就貼了錢錢的名牌……」並笑說：「市長未卜先知」，釣出大批網友紛紛爆笑留言：「所以，市長也沒記錯耶」、「就是侯友宜把你叫成錢錢的那個名牌」、「錢錢抱米可白」、「我就知道你叫錢錢，狗兒叫米可白，明天去戶政事務所把名字改回來」，連女星千田愛紗、造型師李明川都分別留言：「所以侯市長沒叫錯」、「不要再隱藏自己的身份了……」。

原來這件好笑的烏龍事件發生於去年聖誕節，當時米可白帶著愛犬錢錢現身板橋車站站前廣場的毛小孩聖誕活動，正當主持人介紹米可白時，侯友宜誤以為是那是她愛犬錢錢的名字，竟喊著：「米可白，這隻狗難得喔。」米可白哭笑不得地回：「牠不是米可白，我是米可白」，侯友宜笑到彎腰地說：「拍謝啊！拍謝啊！」接著摸著錢錢安撫：「你叫錢錢，不叫米可白，拍謝啊！我認錯人了，你比米可白還漂亮。」

侯友宜誤將「米可白」當成狗名 得知喊錯後笑到歪腰狂道歉｜中時新聞網

事後米可白在臉書PO這段影片，表示侯友宜市長太有趣了，以後錢錢要改名叫「米可白」，她要改名叫「錢錢」，而且錢錢賺到了，跟市長近距離接觸、摸小手。