女星賈靜雯、小S及陶晶瑩昨天(2/15)晚上齊聚IG一起直播，三大女神同框吸引破萬人收看，內容不負眾望辛辣又好笑，連一個瀏海話題都能激出火花！原來是小S早前剪了「逆齡瀏海」，向來很有自信的她，自認新造型看起像人氣女團BLACKPINK的成員Lisa，沒想到小女兒許老三神回，讓她氣到不行。

小S透露，她在除夕時自己動手剪了瀏海，結果卻是參差不齊，讓她崩潰直呼：「無法再耍性感了啦」，而昨天在跟賈靜雯、陶晶瑩直播聊天時，又聊到此事，小S分享了女兒們對新瀏海的反應，二女兒Lily超級暖心，安慰媽媽：「看起來很Young(很年輕)」，讓小S重拾自信。

因為女兒的安慰，小S又有自信了，於是隔2天她又跑去問女兒：「妳們覺得我有沒有像BLACKPINK裡面的Lisa？」，這問題讓孩子們有些震驚，Lily委婉地說：「媽媽我覺得妳有自己的風格」，而人在不遠處的許老三，則是難掩直率個性，立刻衝過來跟小S說：「請妳不要汙辱Lisa，OK？」，小S聽了氣壞了，但賈靜雯跟陶晶瑩聽了則是笑爆，陶子還大讚許老三「很酷」，小S不禁撂話：「妳覺得她很酷嗎？要不要從下禮拜開始，到妳家住一個禮拜！」。

小S之後加碼爆料，有回跟賈靜雯通電話，在電話中順道逼問了她老公修杰楷：「我跟孫芸芸誰比較正？」，修杰楷想都沒想秒選孫芸芸，並說：「妳去問全台灣的男性，誰不會選孫芸芸？」，小S當下震驚而無法接受這個答案，表示收到這樣的答案，實在太傷人了。