航警同住孫確診 喬幼幼兒園緊急停課 331名師生採檢 09:122022/02/16 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市15日新增3例本土個案，其中一人為航警局員警，桃園市長鄭文燦16日主持防疫會議，他說，經過疫調匡列，同住孫子也驗出陽性。(資料照，與新聞無關) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市15日新增1確診個案為航警局員警，桃園市長鄭文燦16日主持防疫會議，他說，經過疫調匡列，同住孫子也驗出陽性，幼兒園緊急停課，師生、家長皆須採檢。教育局網站也公布，該停課幼兒園為私立喬幼幼兒園。 鄭文燦表示，該確診航警經過疫調後，1名同住孫子驗出陽性。教育局早上通知孫子就讀幼兒園停園、停課，並包含師生、家長都要採檢，其中師生331人，家長會多一點。採檢結果下午說明。 港童染疫後現重症或死亡 家長紛帶子女接種疫苗 苗栗女攤販主動採檢確診 兒子學校停課 #新冠肺炎 #台灣 #航警 #孫子 #師生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫情進入校園 高雄14日開學 家長、師生有症狀者不得入校 15:042022/02/13 生活 苗栗＋1 市場女攤販確診 2子就讀國中小停課 12:242022/02/14 生活 新北＋7 砂石場家聚3童確診 兩校停課14天 15:042022/02/13 生活 高雄市國小今開學 校園備戰防疫滴水不漏 11:522022/02/14 生活 身障國中畢業生升學輔導安置 2／16日起報名 11:442022/02/15 生活 俄16日恐入侵 烏總統籲出走企業家返國展團結 11:132022/02/15 國際 教保員掌摑幼兒 還拖廁所暴打 04:102022/02/13 社會新聞 迎接開學日 家長急又氣沒疫苗 也沒篩檢計畫 04:102022/02/13 焦點要聞 德國規劃3月解除多數防疫限制 尚待16日會議通過 23:152022/02/14 國際 9歲童「凍未條」一直偷東西 全因患這症狀害了他 10:112022/02/16 健康 香港宣布接種科興疫苗最低年齡 明起降至3歲 10:272022/02/14 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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