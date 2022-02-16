桃園市15日新增1確診個案為航警局員警，桃園市長鄭文燦16日主持防疫會議，他說，經過疫調匡列，同住孫子也驗出陽性，幼兒園緊急停課，師生、家長皆須採檢。教育局網站也公布，該停課幼兒園為私立喬幼幼兒園。

鄭文燦表示，該確診航警經過疫調後，1名同住孫子驗出陽性。教育局早上通知孫子就讀幼兒園停園、停課，並包含師生、家長都要採檢，其中師生331人，家長會多一點。採檢結果下午說明。