日本桌球天后福原愛2021年7月與江宏傑正式離婚，結束5年婚姻後，12月就傳出新戀情，而對象就是曾被拍到同遊橫濱的高帥男。今（15）日，日本媒體更報導福原愛與橫濱高帥男即將再婚。

談江宏傑笑稱「終於離婚」！福原愛鬆口認再婚

福原愛2021年初被日媒拍到與「高帥男」同遊橫濱，爆出不倫戀，且對方也是已婚身份。福原愛7月與江宏傑正式離婚，隨後12月又被拍到與橫濱高帥男約會，傳出兩人熱戀消息，而當時男方已恢復單身身份，不過其前妻也對外透露兩人離婚原因與福原愛有關。

根據日媒《FLASH》報導，福原愛在聚會時向友人表示「我打算要和這個人結婚」，稱讚橫濱高帥男是溫柔、謙虛的人，兩人處於半同居狀態。而提及前夫江宏傑時卻笑說「終於可以離婚了」，席間也未曾提及2個留在台灣的孩子，對比過去不滿隱私被窺探、彷彿受害者的心態，福原愛對於不倫一事似乎毫不在意，讓友人相當驚訝。

感情狀態創聲量高峰 關鍵字看網友怎麼說？

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，福原愛近3個月的網路聲量高峰皆與個人感情有關，像是與中國桌球選手張繼科的緋聞、和橫濱高帥男的戀情，以及福原愛母親不滿女兒要再婚，因此拒絕同住等消息。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/11/17-2022/02/14）

▲福原愛因離婚後的感情狀況，頻頻登上新聞版面，也造成網路討論聲量。

另外，從《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看，福原愛被爆「外遇」、疑似婚內「出軌」等負面醜聞，以及與橫濱高帥男公園「約會」、傳出新「戀情」，都掀起網友討論。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/11/17-2022/02/14）

▲福原愛近三個月網路關鍵字多與感情問題有關。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月17日至2022年2月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『福原愛』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。