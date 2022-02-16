聯寶(6821)電動車市場耕耘多年，已逐步開花結果，除打入北美EV品牌車廠的聯通網絡系統中外，運用QUALCOMM(高通)晶片所開發的車用磁性元件已正式獲QUALCOMM認可，並順利切入美國Tier1汽車供應鏈中，將應用於電動車(EV)充電樁，隨著主要汽車客戶的需求持續增加，為公司營運增添新成長動能。

聯寶電子成立於1988年，耕耘各式磁性元件領域已有超過33年經驗，磁性元件為儲能、能量與訊號轉換及電器特性隔離所必備的電力電子元件，幾乎所有網路通訊、電源電路中都需要用到，公司也是少數可同時供應通訊及電源產品之磁性元件廠，目前已服務全球超過30家終端客戶群，包括：鴻海(2317)、中磊(5388)、和碩(4938)、緯創(3231)、啟碁(6285)等系統廠，國際客戶群包括：思科、亞馬遜、EPSON等。

就磁性元件產品應用來看，電源變壓器約佔聯寶2021年營收42.6%、xDSL變壓器約佔20.6%、網路濾波器(LAN Filter)約佔21.7%、共模濾波電感器約佔14%、智慧模組約佔1.1%。

在電動車方面，聯寶耕耘多年的電動車市場，已逐步開花結果，除打入北美EV品牌車廠的聯通網絡系統中外，亦運用QUALCOMM(高通)晶片所開發的車用磁性元件已正式獲QUALCOMM認可，並順利切入美國Tier1汽車供應鏈中，將應用於電動車(EV)之充電樁，未來隨著主要汽車客戶的需求持續增加，將增添公司營運新成長動能。

根據國外研究機構Data Intelo報告指出，全球磁性元件受惠於電源變壓器、物聯網…等的需求增加，整體市場規模將從2021年的美金51.1億元以年複合成長率5.2％的速度，成長至2028年，可見市場趨勢創造磁性元件廠商長期的業務動能。

由於各式磁性元件拉貨力道良好，聯寶今年1月營收達5692.8萬元，月增39.13%，年增5.26%，為近3年1月最佳，受惠於5G、WiFi6/6E，以及宅經濟、元宇宙等趨勢，催動家用寬頻、商用網通、物聯網應用的Cable有線數據機、WiFi6/6E無線設備、5G小型基地台等需求增加，聯寶審慎樂觀看待今年第1季營運。

聯寶表示，受惠於5G、WiFi6/6E催生的宅經濟、元宇宙、NFT應用浪潮，創造聯寶旗下主要網通客戶的下單力道保持強勁，以聯寶1月份接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.2來看，目前整體在手訂單持續創新高的同時，料況也保持健康之水準，將有助未來營運持續保持良好成長動能。