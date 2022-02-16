國際與國內疫情持續趨緩，新北市長侯友宜16日指出，新北市約有2／3人口來自其他縣市，春節移動頻繁防疫壓力更艱鉅，所幸目前個案都已找到感染源，從7日春節假期結束後觀察兩周到21日變化，再看隔壁縣市與台灣疫情重要縣市穩定，還有疫苗覆蓋率，就能朝好的方向走，目前新北疫苗第三劑覆蓋率已達三成四，希望趕快衝到五成。

侯友宜說，全球疫情大部分慢慢舒緩，有部分國家邊境逐漸鬆綁，但有少數國家明顯上升，包括隔壁香港、韓國比較嚴重，台灣相對穩定，但他最擔心春節期間移動造成的擴大感染。

侯友宜說，新北市400萬人至少有2／3個從其他縣市而來，春節期間移動會面臨比縣市各大的防疫壓力，且隔壁桃園市是前段時間較嚴重地區，新北必須注意觀測。

侯友宜說，春節7日大家結束後陸續回來，以兩個禮拜推算，至少要到21日，把每個個案背後感染源從何而來快速釐清，這樣對疫情穩定判斷會更精確。

侯友宜說，目前大部分感染源都非常清楚，該匡列、居隔、二採落實把關，是守住疫情最重要關鍵，謹慎面對，不需要恐慌，就能守住疫情。

侯友宜說，新北市疫苗覆蓋率現在第一劑八成三，第二劑七成八，第三劑已達三成四，比例很高， 希望第三劑快速衝到五成、六成，對我們全體人員疫情更穩定，雖然不容易，仍要感謝醫護人員努力。