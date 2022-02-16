近日全聯滿額禮贈送的漫威英雄公仔掀起討論，因為公仔外型嚴重走鐘，有人批根本是「復醜者聯盟」，但也有不少人覺得「醜得很可愛」，對此有正妹發揮創意，將自己扮成NG公仔，吸引萬人點讚。

曾上過PTT表特版的正妹「30才jk濃濃」在臉書分享一組對比照，只見註明「滿額贈品」的左圖，濃濃身著正常的女性動漫英雄服裝，而右圖則寫道「我換到的」，只見濃濃嘴歪眼斜、五官錯位，身上穿的緊身衣線條也歪七扭八，濃濃開玩笑地說「還有時間，再換一個吧」。

「30才jk濃濃」還在留言處寫下裝扮撇步，提供給需要打扮成這樣的人參考，她表示先用肉色膠帶把一隻眼睛遮起來，再用顏料畫出錯位眼球，鼻子用肉色膠帶調整位置，嘴巴就拍的當下歪一邊就好。

貼文吸引近萬網友朝聖，網友們都快笑翻，「叫你模仿沒有叫你超越耶」、「已分享，真的太有才了」、「我可以確定妳的鼻子不是整的」、「竟然不是修圖，一直突破自我欸」、「請支援輸贏」、「右邊是全聯限定款，有增值潛力」。