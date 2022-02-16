籃網和76人在交易截止日前進行大動作，哈登(James Harden)與班西蒙斯等人(Ben Simmons)互換東家，而哈登為何執意離開成為熱議話題，除外傳與厄文(Kyrie Irving)有嫌隙，近期據《Bleacher Report》記者費斯徹(Jake Fischer)報導，此事恐與杜蘭特(Kevin Durant)也有關。
費斯徹指出在這筆重量級交易發生前，哈登與杜蘭特的關係不佳，兩人已冷戰數個月，同時影響到了球隊。而報導中指出，籃網隊內重大決策都會經過杜蘭特同意，所以這筆交易最終會發生，是由於杜蘭特點頭答應，雖然起初杜蘭特很希望三巨頭能好好合作。
另外杜蘭特也對哈登頻頻向球隊表達承諾感到厭倦，當哈登首次以右腿緊繃傷勢為由缺席比賽，杜蘭特就曾懷疑其傷勢的嚴重程度。而兩人更有過非常尷尬的時刻，據報導有球隊人士注意到，教練曾在訓練中為杜蘭特安排戰術，哈登竟在一旁「翻白眼」表達不耐煩。
其中報導還補充說，在交易截止日的前一周，哈登在與籃網工作人員談話中始終保持對布魯克林的承諾，但他卻慢慢開始與球隊保持距離，這與他過去要求火箭送走自己的方式非常相似。而哈登也在今天受訪談及交易案，表示他上季最想去的就是76人，其實並不願捲入當初籃網的交易案中。
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