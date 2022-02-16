籃網和76人在交易截止日前進行大動作，哈登(James Harden)與班西蒙斯等人(Ben Simmons)互換東家，而哈登為何執意離開成為熱議話題，除外傳與厄文(Kyrie Irving)有嫌隙，近期據《Bleacher Report》記者費斯徹(Jake Fischer)報導，此事恐與杜蘭特(Kevin Durant)也有關。

Durant and Nash wanted a free-flowing offense while Harden wanted iso ball, per @JakeLFischer



Nets staff noticed Harden would roll his eyes when plays were designed for Durant 😳 pic.twitter.com/sDrP1HMFfb — Bleacher Report (@BleacherReport) February 15, 2022

費斯徹指出在這筆重量級交易發生前，哈登與杜蘭特的關係不佳，兩人已冷戰數個月，同時影響到了球隊。而報導中指出，籃網隊內重大決策都會經過杜蘭特同意，所以這筆交易最終會發生，是由於杜蘭特點頭答應，雖然起初杜蘭特很希望三巨頭能好好合作。

另外杜蘭特也對哈登頻頻向球隊表達承諾感到厭倦，當哈登首次以右腿緊繃傷勢為由缺席比賽，杜蘭特就曾懷疑其傷勢的嚴重程度。而兩人更有過非常尷尬的時刻，據報導有球隊人士注意到，教練曾在訓練中為杜蘭特安排戰術，哈登竟在一旁「翻白眼」表達不耐煩。

As Nets personnel faced their growing James Harden reality, Kevin Durant’s approval of the trade mattered more than most.



“KD didn’t want to get rid of James, but he knew it was over.”



Details of the “cold war” between Brooklyn’s former trio, @BR_NBA: https://t.co/JU8mx2yvYA — Jake Fischer (@JakeLFischer) February 15, 2022

其中報導還補充說，在交易截止日的前一周，哈登在與籃網工作人員談話中始終保持對布魯克林的承諾，但他卻慢慢開始與球隊保持距離，這與他過去要求火箭送走自己的方式非常相似。而哈登也在今天受訪談及交易案，表示他上季最想去的就是76人，其實並不願捲入當初籃網的交易案中。