聚焦於多雲環境提供儲存即服務的全球IT先驅Pure Storage（NYSE：PSTG）15日宣布與Amazon Web Services（AWS）策略結盟，共同為Pure的Portworx產品開發解決方案與訓練計畫，為大規模執行海量資料的Kubernetes應用程式帶來更高便利的同時，協助企業將Kubernetes工作負載移轉至營運環境。

Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）是一種可讓企業在AWS上執行及擴充Kubernetes工作負載而無須安裝、操作、維護Kubernetes控制層或節點的託管式服務。隨著容器在企業內的普及率越來越高、部署的應用程式逐漸增加，企業希望能夠擁有更多選擇來管理這類現代化應用程式中的有狀態持久性資料。

Pure Storage與AWS擴大結盟後，將於Amazon EKS上全新推出的Portworx Backup as-a-Service，提供客戶更便利的Kubernetes應用程式服務，透過全方位整合的解決方案，為開發人員所建構的Kubernetes應用程式提供永久性儲存、資料保護、災難復原、資料安全、跨區域與混合式資料移轉，以及自動化容量管理。

Portworx也順勢發表了AWS平台Portworx Backup as-a-Service（BaaS）早鳥方案。Portworx BaaS導入一種現代化資料保護控制層來加速實現資料與應用程式的復原目標，讓應用程式的擁有者能夠輕鬆快速保護Kubernetes應用程式。Portworx BaaS是未來將提供給客戶的眾多即服務（as-a-Service）產品之一。

這項為期三年的策略性結盟，是Pure Storage和AWS進一步拓展合作關係的最新發展，將為雙方共同客戶打造一套全方位的Kubernetes平台，更簡便的將應用程式移轉至營運環境。

Pure Storage雲端原生業務副總裁暨總經理Murli Thirumale表示，「Portworx與Amazon EKS提供了一套真正相得益彰的解決方案，解決企業將Kubernetes應用程式擴充到企業級規模時所面臨的各項挑戰。我們很高興看到許多目前正在使用我們雙方解決方案的客戶成果，並期待這次與AWS的擴大結盟，包括我們在AWS上全新推出的Portworx Backup as-a-Service，能讓更多客戶受惠，加快Kubernetes應用程式的速度。」

AWS運算服務副總裁Deepak Singh表示，「隨著越來越多企業開始採用容器與Kubernetes來建構與翻新應用程式，凡是能讓他們加速移轉至雲端的解決方案都能創造不凡價值。我們很開心能與Portworx合作為客戶提供在Amazon EKS上備份及管理資料的另一種選擇。」

CHG Healthcare工程總監Reed Glauser表示，「隨著醫療工作者的需求量暴增，我們必須快速提供新的數位工具來為客戶帶來更好的服務，因為他們需要依靠我們來提供美國境內30%以上的臨時醫療員工。首先，我們將大部分的技術基礎架構移轉到AWS上，並採用Kubernetes來開發、測試和部署新的應用程式，但我們需要一個能夠像其他雲端原生軟體層一樣彈性的儲存層。Portworx為Amazon EKS注入我們所需的功能，將儲存管理最佳化及自動化，輕鬆啟動新叢集或無縫接軌的移轉，大幅加快並簡化雲端開發循環。」