美國之音報導，美國國務卿布林肯與加拿大外長梅拉妮·若利，當地時間15日分別發表聲明，紀念《反對在國與國關係中任意拘押宣言》(Declaration Against Arbitrary Detention in State-to-State Relations)發表一週年。他們敦促國際社會站在一起，譴責所有形式的任意拘押。

2021年2月15日，在加拿大的倡議下，加拿大和美國等58個國家發表《反對在國與國關係中任意拘押宣言》，反對一些國家把拘押外國公民當作外交籌碼。宣言沒有點名具體國家，但是據信這與加拿大政府當時營救被大陸關押的加拿大人康明凱(Michael Kovrig)和斯帕佛(Michael Spavor)的外交努力有關。

和美國簽有引渡條約的加拿大政府根據美國司法部的請求，於2018年12月在溫哥華機場逮捕陸電信巨頭華為的首席財務官孟晚舟之後，大陸隨即以涉嫌「危害國家安全」的罪名逮捕加拿大前外交官康明凱和商人斯帕弗。

北京一直否認是在從事「人質外交」，聲稱兩名加拿大人的被捕與孟晚舟案沒有任何關聯，而是觸犯了大陸的國家安全。但是，在孟晚舟2021年9月與美國司法部達成延遲起訴協議並立即獲釋返回大陸後，兩位加拿大公民也在同一天獲釋返國。

美國國務卿布林肯在15日的聲明中說，一年前，美國與志同道合的國家一道發出了毫不含糊的信息，即任意拘押外國公民是不可接受的，從事這種做法的政府必須立即停止這樣做。

布林肯對加拿大在打擊囚禁個人以獲得外交籌碼的做法方面所發揮的領導作用表示贊賞，並敦促其他國家支持這一基於法治和尊重人權的倡議。「美國繼續呼籲國際社會做出集體回應，並推動世界各地所有被任意拘押的人獲得釋放。」

加拿大外長若利在聲明中說，加拿大一直在捍衛社會更加公平和公正的一套規則，而且幫助建立了以規則為基礎的國際秩序，因此不會聽任別國為了一時的政治利益而改變這些規則。

「任意拘押的做法把所有公民置於危險之中，特別是那些在國外旅行、工作或生活的公民。所有國家都必須努力確保能有稱職、獨立和公正的法庭進行公平和公開的聽證，」她說。「重要的是，國際社會團結一致，譴責一切形式的脅迫性的任意拘押。這是我們保證所有公民安全的方式。」

在加拿大倡議下，美國、英國、澳大利亞、日本等58個國家一年前發表的《反對在國與國關係中任意拘押宣言》儘管沒有點名，但是它顯然主要是針對大陸的。這項宣言目前已獲得68個國家以及包括聯合國人權理事會以及聯合國任意拘押問題工作組等機構的支持。