常楓告別式，家屬感謝大家來送父親最後一程。（陳俊吉攝）

張小燕低調送常楓最後一程。（陳俊吉攝）

蔡明亮導演送常楓最後一程。（陳俊吉攝）

楊貴媚送常楓最後一程。（陳俊吉攝）

屈中恆受訪時神情哀傷。（陳俊吉攝）

從事演藝工作超過70年的金馬、金鐘雙金影帝常楓，大年初六（6日）在家安詳辭世，享耆壽100歲(實歲98歲)。16日是常楓追思告別式，包括綜藝教母張小燕、國際名導蔡明亮、資深藝人陶傳正、楊貴媚、陳凱倫、張復建、勾峰、屈中恆、紀寶如、文化部長李永得、親民黨主席宋楚瑜、華視總經理陳雅琳等人都前往送「常爸」最後一程。

告別式播放「永懷常楓先生」追思影片，除了常爸數十年的精彩演藝紀錄，也可見他晚年仍開心高歌的模樣，讓人相當感傷。兒子常中漢、女兒常青與義子陳桓浩（康凱）等家屬也特別走到靈堂外向媒體鞠躬致謝，常青眼睛哭腫眼，更邊走邊彎腰道謝。

專程自美國趕回台奔喪的兒子常中漢表示，「非常謝謝大家今天來一起送爸爸最後一程。爸爸四月就100歲，他為人一向低調、不重視自己生日，選在百歲前2個月過世避壽，很有他的風格」。他說爸爸熱愛表演，演戲不是他的工作，是他的生活、是他的生命，「他在老家哈爾濱 20歲就迷上演戲 ，一迷就是一輩子 ，一演就是70年。爸爸是台灣人的集體記憶，也是許多大陸人的一代記憶，許多人對爸爸在大陸播過張三豐印象很深。他一生得了很多獎，除了金鐘金馬獎，96歲還得上海國際電影節金爵獎，成為該獎項最高齡的影帝。」

他表示，爸爸年輕時因為濃厚舞台妝弄壞鼻子，成了最醜的美男子。爸爸愛酒，獨鍾高粱，年輕一輩敬他的叫他「常爸」，爸爸不僅是軍職老兵，也是台灣戲劇界的老兵，他跟葛香亭、孫越、魏龍豪、曹健、錢璐、雷鳴等人一起開創了台灣戲劇史及影劇新頁，是一個世代勤懇的文藝工作者，他們淡出舞台，印證老兵不死只是逐漸凋零，留下記憶永遠在你的我的心裡。

他說爸爸一生對黨國忠貞，生活質樸單純，為人低調不拖泥帶水，對生活死亡的大風無懼，但也逃不掉菸酒的壞習慣。爸爸95歲拍了老兵的戲，他對早些年回不去、後來人事全非的老家不多言語，但心裡頭從未放下眷戀。「在爸爸最後的一段時間，迷迷糊糊說我想回家，常青和我都相信他在想兒時的老家。她對媽媽很好，媽媽臥病多年，爸爸多年來在飯後都會陪陪她，陪她說說話。媽媽去年過世爸爸無法送她，他很難過說對不起，我不能去看妳，但我很快去陪妳了。果不其然，爸爸7個月後就去陪媽媽了，相信爸爸和媽媽團圓了」。

「爸爸走的很瀟灑，是我看過最無憂無慮的人，對於自己病老死亡都能坦然以對。演戲是他一生的樂趣，他一生自在，平常又非常，我們兄妹雖然不捨，但都以他為榮。常爸謝幕了。今天在此慶祝爸爸燦爛亮眼的一生」。

常楓生前最後1部作品是《月亮 樹》，由蔡明亮執導，蔡明亮今早到追思會，他說：「我覺得很不捨，也很榮幸可以跟他在最後一個表演合作。」形容常楓非常漂亮、瀟灑、長壽，且活到老演到老，這一輩的資深演員都值得敬佩。

聊到拍片時印象深刻的事，蔡明亮說演《月亮 樹》時，拍長鏡頭常楓必須一直走，平時有女兒常青攙扶，片中是他必須1人走，其中要走過1棵老榕樹，榕樹樹根很多，蔡明亮起初有點擔心絆腳，但常楓還是一步一步跨過，戲感十足。蔡明亮說：「沒有要他表現什麼，但他表現得很好。」

金馬影后楊貴媚形容常楓雖然年紀大，但有很好心態、很年輕的心態。她的桂田文化藝術基金會邀請蔡明亮執導《月亮 樹》，蔡明亮又指名常楓，才促成這次合作，「請蔡導演來拍攝，他說想找常爸（常楓），他們本來不認識但合作蠻開心的」。楊貴媚還說自己曾錯失1次跟常楓合演的機會，但那次常楓拿到了影帝，自己還是非常開心，「謝謝他付出、照顧晚輩，非常感念他」。

張小燕走出告別式會場時快速離開，低調不受訪。近來也忙著好友明金成後事的屈中恆，神情哀傷受訪，回憶和常楓曾一起拍戲，這2年時不時聚餐吃飯，「今天來送他最後一程，希望他一路好走」。資深藝人陶傳正說和常楓認識很久，彼此是酒友，回憶起相處的日子「如沐春風」，「他這一生值得、很圓滿，我們跟他女兒常青交情也很好，他是非常值得敬佩的長輩」。