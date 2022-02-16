台南高鐵特定區的三井outlet今起試營運，25日開幕，預期今天開始將出現車潮，歸仁分局執行交通疏導勤務，於周邊主要幹道台86線快速公路、台39線、中正南路以及高鐵大道等易壅塞路口部署警力或義交，進行交通疏導管制，同時提出進場路線，提供民眾選擇參考，避開壅塞車流。

歸仁警方指出，前往三井outlet及台南高鐵站之用路人，可收聽警廣、注意台86線上CMS(行車資訊看板)訊息，遵從號誌、現場交通指揮人員及分流指示牌面引導，也呼籲試營運及開幕期間若遇交通管制，請用路人配合交通疏導人員指揮及注意行車安全，同時多利用大眾運輸工具前往。

歸仁警方研擬提供民眾選擇參考進場路線如下：

一、台86線快速公路(安平、南區)

台86線快速公路(西往東)-台86線大潭交流道-中正南路二段-左轉高鐵大道-左轉高鐵二路-右轉歸仁十路-歸仁七路-右轉高發一路至三井outlet館內停車場。

二、台39線(東區、仁德、永康)

市道182線-台39線內側車道(北往南)-左轉歸仁七路-右轉高發一路至三井outlet館內停車場。

三、台19甲線(關廟、新化)

台19甲線(北往南)-右轉五甲路-歸仁十三路二段-歸仁十三路-直行歸仁十三路上三井outlet館內停車場。

往台南高鐵站進場路線如下：

一、台86線快速公路(安平、南區)

台86線快速公路(西往東)-台86線大潭交流道-中正南路二段-左轉歸仁八路-右轉歸仁大道至高鐵站1、4號門下客區。

二、台39線(東區、仁德、永康)

市道182線-台39線外側車道(北往南)-歸仁大道-直行至高鐵站1、4號門下客區。

三、台19甲線(關廟、新化)

台19甲線(北往南)-右轉五甲路-歸仁十三路二段-右轉高發三路-左轉歸仁七路-左轉歸仁大道至高鐵站1、4號門下客區。