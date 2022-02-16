中華電昨(15)日開放三星Galaxy S22旗艦系列新機在網路門市限量預購，獲熱烈預購，於開放約3小時迅速額滿，大尺寸依舊最受到客戶青睞。目前除中華電外，其他4家業者預購也持續進行中，為搶攻5G高資費申辦潮，各家業者在原廠預購禮外，紛紛祭出獨家優惠，盼吸引市場目光。

中華電(2412)統計客戶於中華電信網路門市預購狀況，包括獨家Galaxy S22 Ultra 512G及Galaxy S22 128G都搶購一空，顯示頂規旗艦及價格親民的Galaxy S22系列新機，皆獲忠實星粉擁護。預購機型部分，Galaxy S22 Ultra、Galaxy S22+、Galaxy S22占比率各為65%、23%、12%，大尺寸的旗艦新機仍為星粉首選。機型顏色方面，則以極光綠、皎月白最受青睞，超過5成客戶選擇。中華電本次購機資費優惠方面，申辦精采5G月繳999元以上方案，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼折3000元；中華電VIP客戶續約可再享「VIP購機折價優惠」最高5000元。

台灣大(3045)實體及網路門市、電商myfone購物與momo購物網全面開放預購，其中台灣大獨家銷售的Galaxy S22+(128G) 雪霧粉，搭配1399元專案、綁約48個月，Galaxy S22+專案價只要0元。Galaxy S22 Ultra(256G)搭配1599元專案、綁約48個月，專案價只要2990元。Galaxy S22旗艦系列將於3月4日正式開賣，用戶搭配台灣大專案購機，還能參加獨家抽獎。

遠傳(4904)搭配資費月付1399元，Galaxy S22 Ultra(256G)購機價8990元，再搭配舊換新方案最高再折萬元，有機會0元帶走最新旗艦機，另外，Galaxy S22+ 256G搭配舊換新方案，月付999也能0元購機。不僅如此，遠傳網路門市開放限量預購，除預購禮外，再享加碼送1000遠傳幣。

亞太電(3682)購機資費祭出獨家加碼，申辦1399元以上5G指定資費方案，上市專案價優惠折扣多2000元外，出示或持振興券消費現折1000元，S22全系列搭配「舊換新」限時加碼優惠，持指定機型除享原舊機回收價，再享新機專案價多折2000元，就能用0元購機Galaxy S22。

台灣之星搭配月租799元起資費方案，除可享4G上網吃到飽，還享台灣之星獨家「用到5G才付錢、每月最高只要加200元」，相當於最低月租999元起就可以業界最低資費門檻享5G上網吃到飽，再搭配攜碼申辦、手機專案價最高還可多折4000元折扣優惠；同時，台灣之星T-Club紫/金/鑽星VIP續約申辦，可享手機最高再折6000元的專屬禮遇。