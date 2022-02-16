在日本豐田汽車長達近10年不斷請願後，美國時間15日，當地NHTSA(國家公路交通安全管理局)終於點頭答應車商可在新車上，安裝這種ADB自適應車頭大燈。

坦言之，能自動調節燈光照明，尤其能讓夜間駕駛看得更清楚的ADB(Adaptive Driving Beam)智慧型大燈，並不是一個什麼最新科技。但是美國礙於行車安全、相容測試甚至有某種目的的政治性因素，相較於歐日以及加拿大等國家，早在10多年前就可使用此技術，美國已落伍太久。

NHTSA指出，之所以會同意新車可使用ADB，因為送審項目符合民主以及共和兩黨都已同意過關的基礎建設法。同時，也比這項法案預定可使用ADB的時間，至少還要早上1年半左右。

早在2013，日本豐田就遞交在美使用ADB請願書，德國福斯以及BMW也都希望在美國路上跑的新車都能裝上ADB車燈。

NHTSA補充，未來新車可望都裝有ADB頭燈，道路行駛安全應可更有保障。