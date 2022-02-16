藥華藥(6446)與AOP仲裁案，德國最高法院終判藥華藥勝訴免賠，今日股價跳空鎖在漲停板272.5元，開盤15鐘，有近3000張買盤排隊搶著要買。藥華藥發布重訊公布，接獲委任的德國律師以電郵告知，AOP仲裁案獲德國聯邦最高法院裁定勝訴，藥華藥不需支付原仲裁判約48億新台幣賠償，締造國際仲裁結果翻盤的空前紀錄。

此裁定為藥華藥與AOP自2018年4月開始，國際仲裁案纏訟近4年的最終局判決，期間藥華藥歷經2020年10月21日ICC仲裁判斷認定應支付AOP相關賠償及利息，到向德國法蘭克福高等法院提撤仲案在2021年3月25日遭駁回，在兩次挫敗後，終在上訴德國聯邦最高法院獲得戲劇化的逆轉勝。

德國最高院同時裁定，藥華藥與AOP的授權及製造合約仍為有效，藥華藥在歐洲仍與AOP維持合作關係。公司攻下美國市場後，歐洲市場仍出貨無虞，將可維持穩定收益。

藥華藥在最新的仲裁案進度重訊中表示，原ICC仲裁判斷認定應支付之相關賠償及利息，業經德國聯邦最高法院裁定確認為不存在，對公司財務業務有正面影。