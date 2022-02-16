安德魯王子成了英國王室的污點

今年是英國女王即位70周年，白金禧紀念（Platinum Jubilee）活動陸續展開。然而，次子安德魯的性侵未成年少女醜聞鬧個不停，卻在慶祝活動上蒙上了揮之不去的陰影。

據《每日郵報》（Daily Mail）16日報導，安德魯為了趁盛大的慶祝活動行前止血，已「原則上」和性侵案女主角羅珀姿‧朱芙蕊（Virginia Roberts Giuffre）達成庭外民事和解。

法庭文件顯示，安德魯將提供朱芙蕊的慈善機構龐大捐款，以支持受害者的權利。據悉顏面無光的女王面對次子的1200萬英鎊（約4.5億台幣）帳單，將提供部分協助，好讓醜聞平息。

不過，由於今年是白金禧紀念年，白金漢宮拒絕評論相關新聞。但顯而易見的，就是安德魯將被禁止公開出席白金禧慶祝活動。

Prince Andrew reaches settlement with accuser Virginia Giuffre in sex abuse suit https://t.co/jFhDyzNjTi pic.twitter.com/kIetGXQEB5 — New York Post (@nypost) February 15, 2022

而就在幾星期前，安德魯還誓言，要出席公開審訊，辯駁朱芙蕊的性侵說詞。朱芙蕊說，她17歲時，在已故億萬淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的命令下，被迫和安德魯發生性關係。儘管61歲的安德魯不斷堅稱自己清白，但15日卻同意，願在出庭前付出天價格金額，和38歲的女主角達成和解。

事實上，安德魯將提供朱芙蕊，還有她旗下慈善機構的金額將超過1200萬英鎊（約4.5億台幣）。而其中部分將由女王私有的蘭卡斯特公國（Duchy of Lancaster）資產支付。不過，安德魯在和解書中，並未正式承認性侵，也沒有致歉，只說他如今接受朱芙蕊是性侵受害者的事實，並說很後悔與販賣無數少女的艾普斯坦往來。