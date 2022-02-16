櫃買中心表示，預計2月16日審議濾能公司（6823）上櫃案。

濾能公司主要從事模組化濾網之研發、銷售及安裝、全面性空氣潔淨方案暨氣體採樣分析之業務，董事長為黃銘文，推薦證券商是永豐金證券、富邦證券及宏遠證券，申請時資本額1億7762萬元。

濾能公司2020年營業收入為6億4755萬元，稅後淨利為8345萬元，每股盈餘為6.82元。2021年前三季之營業收入為5億6026萬元，稅後淨利為6308萬元，每股盈餘為3.54元。