日媒昨（15日）披露，受到新冠肺炎疫情、人才短缺及取得各項執照耗時等因素，台積電亞利桑那州的設廠進度延遲3至6個月，有專家認為，此狀況突顯台積電想要在海外複製台灣的成功經驗並不容易，因此建廠時間拉長並不令人意外。事實上，台積電創辦人張忠謀先前也曾就海外管理發表看法，他認為台灣擁有優秀的工程師與主管，但管理經驗在國外不一定行得通，且美國製造晶片的單位成本也相對較高，台灣在海外設廠不具競爭力。

日經亞洲評論引述知情人士消息報導，台積電美國廠的興建計畫推遲3至6個月，原定今年9月開始將晶片生產設備引進新廠，但目前該公司已向供應商通知，預估推遲至2023年2月或3月左右，不過消息人士也強調，此事並不會影響晶片量產計畫，台積電先前已為此預留緩衝時間。

儘管如此，台灣經濟研究院資深半導體分析師Arisa Liu點出，台積電推動海外設廠時，不得不與他國政府協商補貼方案的細節，還要學習當地法規，並在國外申請各種許可證，建廠肯定比在台灣建廠時間要來得長。

市場研調機構Bain & Co半導體分析師Peter Hanbury同意此觀點，他說：「在新的區域建立晶圓廠更為困難，主要是因為有新的施工合作夥伴，可能會出現不熟悉該企業的施工方法、無塵室環境法規及新的材料供應鏈等狀況，但這對所有的企業都是一樣的，並非只限於台積電。」

張忠謀去年底出席玉山科技論壇時，曾點出台灣半導體企業在海外管理上的問題，主要是台灣有許多優秀的工程師跟主管，但台灣管理者不可能在美國亞利桑那州管理的如同英特爾一樣好，且在美國製造晶片的單位成本相對高得多，台灣在海外設廠不具競爭力。

報導指出，人才問題也是台積電推動美國廠的重要課題，尤其需面臨來自英特爾的競爭，該公司在過去40年與州政府與地方政府建立合作關係，且英特爾計畫斥資200億擴建其位於亞歷桑納州的園區，距離台積電美國廠僅50公里，而英特爾已在亞利桑那僱用約1.2萬名員工，接下來將增聘3千人為其擴廠做準備。