2019年12月犯下台南市玉井區真理佛堂前輩堂縱火案造成7死2傷的曾文彥，被一審認定經縝密規畫縱火殺人，且在犯案後洋洋得意，未見絲毫悔意，在台灣犯罪史實屬罕見，於2020年12月31日依殺人罪判處死刑後，台南高分院16日改判無期徒刑。

24歲的曾文彥家境優渥，父親是退休醫生，母親曾是老師，但從小卻經常對父親動粗，有反社會人格。由於家人無力管教，經玉井區真理佛堂前輩堂收容，試圖感化，但他住在佛堂期間，時常情緒失控與人衝突，甚至還嗆聲要燒佛堂，無奈下被佛堂請出去。

2019年底，曾男又回頭要求讓他返回佛堂被拒絕，因而懷恨在心，買了汽油再搭車到前輩堂縱火，並在犯罪後撥打110自首。由於現場為木質裝潢，僅有一處出入口，火勢一發不可收拾，最後釀成7死2傷的嚴重慘劇。

由於曾文彥犯案後還返回現場觀看，檢方痛斥他手法殘酷視人命為草芥，犯行形同「無差別式弒殺」，全案偵結除依殺人等罪提起公訴，並求處死刑。

台南地院審理期間，曾男一度將犯行歸咎是佛堂張姓負責人的兒子與他結怨引起，但一審認為，曾男報案自首是因為自己受傷要求送醫，並非真心悔悟，無從減刑，經鑑定教化可能性低，加上此案造成7死，犯罪造成侵害結果至為嚴重，在台灣犯罪史上也屬罕見，因此判處死刑，褫奪公權終身。不過，案經上訴二審後，台南高分院卻撤銷原判決改判無期徒刑。