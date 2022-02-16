近日缺蛋荒引起民眾怒火，農委會除緊急提出補助政策，也宣布會從美國、澳洲及日本進口雞蛋，預計2月下旬就會陸續抵達，不過網友指出農委會在2020年11月5日起將日本列入禽流感疫區，禁止日本禽鳥及蛋品進口到現在都還沒解除，更發現進口雞蛋可能會牽扯上福島食品！

針對缺蛋問題，農委會主委陳吉仲9日接受媒體聯訪曾表示，2月底將有美國、澳洲、日本的進口雞蛋來補足缺口。而據《三立新聞》昨（15）日報導，農委會畜牧處副處長江文全重申，「農委會已經在進行，從美國、澳洲跟日本進口一些雞蛋來填補國內目前的一個缺口，2月下旬以後會陸陸續續進到台灣」，但PTT網友卻發現不對勁之處。

因日本發生嚴重禽流感，農委會在2020年11月5日起禁止日本活禽鳥、鮮蛋等蛋品進口，至今尚未公告解除。（圖／翻攝自農委會動植物防疫檢疫局官網）

網友aa923310tw爆料指出，因日本過去曾發生嚴重禽流感，農委會在2020年11月5日將日本從非疫區名單內移除，禁止日本活禽鳥、鮮蛋等蛋品進口。而據《中時新聞網》今（16）日上午10點至農委會官網查證，農委會相關公告資訊並未更新，且最後更新日期為昨天，意即截至本文出稿前為止，前述對於日本雞蛋進口的禁令應仍有效。

《中時新聞網》再檢視農委會動植物防疫檢疫局官網的禽流感資訊專區，查詢至2020年11月5日為止，與日本有關的內容僅兩則公告，第一篇就是網友爆料所稱，農委會將日本從非疫區名單內移除的資訊，另一則內容則是農委會在2020年12月18日時指出日本及南韓爆發嚴重禽流感疫情，提醒養禽業者務必提高警覺。

日本農林水產省2月10日公告台灣暫時開放雞蛋進口。（圖／翻攝自日本農林水產省官網）

除此之外，還有網友發現日本農林水產省早在今年2月10日就發布公告，指出停止進口日本雞蛋的台灣，因出現雞蛋短缺問題，暫時開放日本雞蛋進口至今年3月31日，內容更同步指出除了秋田縣、兵庫縣、熊本縣、埼玉縣、廣島縣、青森縣、愛媛縣、鹿兒島縣及千葉縣「以外的都道府縣」所生產的雞蛋都可出口至台灣。

因行政院日前才剛宣布要開放福島5縣食品進口，其中包括福島、茨城、櫪木、群馬4個縣都在日本農林水產省公告的可出口雞蛋範圍內，該則公告曝光後更有知情者補充，指出在日本所有都道府縣中，產蛋量第一名的就是茨城縣，引起網友們大驚直呼「福蛋這麼快就要來了？」

還有網友說「最新的公告名單中，日本依然全國都不在禽流感的『非疫區』名單內，結果日本農林水產省2/10就公布了要重新開啟出口雞蛋到台灣，讓人懷疑…農委會是不是日本農林水產省的下級機關啊」。