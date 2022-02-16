據大陸國家衛健委16日通報，昨天（2月15日0—24時）新增確診病例102例。其中境外輸入病例56例，本土病例46例，包括：江蘇19例，其中蘇州市18例、南通市1例；遼寧15例，均在葫蘆島市；內蒙古7例，其中呼倫貝爾市5例、呼和浩特市2例；廣東3例，均在深圳市；廣西2例，均在百色市。

★呼和浩特通報3例核酸陽性 市民非必要不離開呼市

今天（2月16日）內蒙古呼和浩特市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作指揮部發佈公告，2022年2月15日23時至16日3時，呼和浩特市發現3例新冠肺炎核酸檢測陽性人員。依據《中華人民共和國傳染病防治法》、《中華人民共和國突發事件應對法》等規定，實施相關防疫措施。

公告稱，為切實做好「外防輸出、內防反彈」工作，有效阻斷疫情傳播管道，呼和浩特市民非必要不離開呼市，如確需離開，必須持48小時內核酸檢測陰性證明；呼和浩特市範圍內大型燈會、展銷會、宴會、慶典、招聘會等集體活動暫停運營。

此外，各類藥店暫停銷售「退熱、止咳、抗病毒、抗生素」四類藥品，所有非設立發熱門診的醫療機構不允許救治發熱病例。福利機構、養老服務機構實行全封閉管理，禁止人員進出。養老機構暫停接收新入住老年人，停止探視活動。公安司法行政監所實行全封閉管理，暫停直接接觸的家屬探視。

公共場所（酒店、商場、超市、農集貿市場、藥店等）、機關企事業單位要加強管控，防止人員聚集，實行入口處測體溫、查驗健康碼（行程碼）、檢查口罩佩戴情況等防控措施，並經常性做好環境消毒工作。各類社會組織不舉辦聚集性活動，紅事緩辦、喪事簡辦，不扎堆、不聚集、不聚餐，養成良好衛生習慣和生活方式。

★北京中風險區清零 行程碼已「摘星」

央視新聞報導，截至今天（2月16日）0時，據大陸國務院APP顯示，北京市豐台區玉泉營街道萬柳園社區已不在中風險區中顯示，北京全市均為低風險地區，行程碼上的「＊」星號註記（表示當地有中高風險地區）已消除。