好市多以完善的退換貨及售後服務著稱，一名網友表示，曾在好市多購買知名餐廳的餐券，但券還沒用完，就收到好市多的通知信，告知他業者已無預警歇業，可持剩下的餐券到好市多櫃台退款，令他直呼「好市多真的沒有讓客戶吃虧，繳年費是值得的」，許多網友看了也說「要給好市多一個讚」。

原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，打開電子信箱發現好市多寄發一封通知信，信中告知他在好市多購買的知名餐廳餐券，因業者無預警歇業，餐券已無法使用，並通知他可到好市多櫃台辦理退款，令他忍不住讚「好市多真的沒有讓客戶吃虧，繳年費是值得的，真的很感謝。」

貼文曝光，許多會員也大讚，「這點真的要給好市多一個讚」、「在好市多購物，就是有保障！讚」、「天啊，那個餐券我旅展時買好幾張，變廢紙了」、「一般來說，售出後就是顧客與業者的事了，若倒閉不負責，消費者多半只能自認倒楣，好市多這點真的很棒」、「還好我也是在好市多買的」、「好市多跳出來負責，真的很棒」、「好市多應該是自行認賠吧！因為會館餐券沒有跟銀行簽履約保證」。

原PO也在留言處補充說，「若不是好市多通知可以退款，我還真的不知道該餐廳已經歇業了，真的非常感謝好市多」。