北捷表示，看水火共舞夜景，可選兒童新樂園當最佳觀賞搖滾區。（北捷提供）

真好康！2022台北燈節於2月11日至20日登場，今年燈區橫跨捷運劍潭站、士林站及芝山站，讓士林夜市湧入上萬賞燈人潮。台北捷運公司指出，同樣位於士林區的兒童新樂園，也因應燈節延長營業至晚間10點，且每天下午4點後入園免門票。

今年台北燈節共有劍潭站夜市燈區、士林站光彩燈區、芝山站河濱燈區3大主題燈區，展示超過50座燈飾，還有七彩光廊浪漫燈海。今年特別於河濱燈區規畫「水火共舞聲光劇場」，長達90公尺搭配水幕雷射投影及千變萬化的燈光效果，結合音樂，300秒演出毫無冷場。

北捷表示，兒童新樂園從2月11日起至2月20日延長營業至晚間10時，並從14日起開放第2出入口供遊客進出。燈節期間，每日下午4時至晚間10時都可免門票入園，同時推出超值好康「星光樂FUN券」，每人只須120元，可無限次數暢玩園區一號至十三號遊樂設施，兒樂美食街也延長服務到晚上9點。

北捷指出，今年燈節首次規畫「⽔火共舞」聲光劇場，入園後可近距離觀看精彩水舞，展演時間為2月13日至20日的晚間6時至晚間10點，每半小時都有一場，最後一場為晚間9時55分，2月19日晚間7時將加場音樂焰火秀，相關資訊請參閱以下網址

（https：／／2022lanternfestival.taipei／tc／introduction-detail.htm＃zone02）。

北捷提醒，遊客入園時請配合實聯制，量測體溫且戴上口罩，同時注意社交距離，場館也提供酒精供民眾消毒，園區服務人員則全程戴口罩、量體溫，並加強環境及設施消毒，請放心前往。