台灣服裝設計品牌INF，2021秋冬紐約時裝周發表的時尚短片《時光機Time Machine》，品牌找來金馬影后陳淑芳擔任主角，融入台灣傳統文化元素，訴說過去保守社會不被接受的同性戀情，影片故事，也呼應台灣通過同性婚姻的法律，成為亞洲第一個支持同婚的國家。目前該片已入選歐美8個國際時尚影展，並於德國獨立影展「柏林女性電影節（Female Filmmakers Festival Berlin）」獲得「獨特女性之聲（The Unique Female Voice）」獎項，期待陸續有更多好消息。

（左起）演員王渝萱與影后陳淑芳出演時尚微電影《時光機Time Machine》。（INF提供）

該部片由金馬影后陳淑芳、新科金馬獎最佳女配角獎王渝萱、《角頭:浪流連》唐振剛等演員參與演出，片中陳淑芳飾演等待愛人歸來的女主角，演繹在保守年代，同性戀情不被接受，因此與同性戀人以手巾為信物，於柑仔店等候愛人回歸的故事。

左起演員唐振剛、設計師郭瑋、陳淑芳、廖曉彤合照。（INF提供）

而該柑仔店也是整季的靈感來源，INF運用當時柑仔店內常見的商標、公賣局鐵牌、茄芷袋等早期柑仔店元素的印花布等，並以現代手法描繪得更具時尚感，並配合Grunge Art風格留下未收邊的自然毛邊，版型則沿襲過去品牌擅長的解構風格，勾勒出可變型、一衣多穿的作品。