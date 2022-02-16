28歲中職樂天女孩陳伊（伊伊）外型甜美、個性活潑開朗，被稱作「甜心虎牙」，過去她也是女團「伊梓帆」的成員之一，常在臉書分享近況的她，最近曬出自己穿著浴衣的美照，可見她似乎到了可愛動物區跟羊合影，怎知羊突然失控往她裙底下猛鑽，害陳伊幾乎露到大腿根，她無奈說：「我就問⋯裡面的世界好看嗎？！」笑翻眾人。

陳伊平時常經營社群網站和粉絲分享近況，去年底她突然有感而發發文，寫下：「默默的快要跟2021年說掰掰了，今年的我很快樂很滿足，明年要再繼續加油」，透露過去一年來的心得。陳伊會唱會跳先前也常擔任過賽場舉牌女郎，更是一名專業的舞者，又因就讀中國文化大學新聞系畢業，未來不排斥成為體育記者及主播。

去年陳伊接受《ETtoday星光雲》訪問，透露16歲就出社會賺錢養家，如今算是小有積蓄，去年終於在三重買下一間四房的房子，只為讓家人生活更好，她也曾認不懂得股票投資等理財之道，自己就是努力賺錢省錢、省吃儉用，才存下買房子的款項。

從小在單親家庭長大的陳伊，和媽媽跟哥哥相依為命，16歲時因緣際會上了Channel V《美少女時代》，誤打誤撞開啟了演藝生涯。近日，她分享人到花蓮旅行的照片，寫下：「已經一年半沒有去花蓮好好玩了，有了蘇花改，讓給開車的人真的方便許多，省了好多時間捏，花蓮真的好美！有許多秘境可以遊山玩水，等到夏天我還要去玩」，還分享被羊鑽進裙底的囧照，網友笑回：「這狗有慧根」、「一定是小公羊」、「喂不可以色色啦」、「工讀生今晚加薪」。