俄羅斯宣稱撤回部分在烏克蘭附近演習軍隊，但外界仍抱持懷疑態度。為達有效嚇阻，32名美國參議員今天提出制裁法案，若俄國出兵，將對北溪2號祭出制裁，並讓俄國付出經濟代價。

俄國國防部15日稍早指出，演習結束後，部署在烏克蘭附近地區的部分俄羅斯部隊已開始返回基地。但拜登（Joe Biden）稍後發表談話表示，這雖是好事，但美方尚未證實，俄羅斯仍有可能入侵烏克蘭，美國民眾應儘速離開。

為加強嚇阻效力，美國參議院外委會首席議員里契（Jim Risch）今天率領參議院過半數、總計31名共和黨人，共同提出「永不放棄歐洲領土法案」（Never Yielding Europe’s Territory Act），要確保俄國為潛在侵略行徑付出代價，同時提供烏克蘭重要防衛支持。

根據里契辦公室提供的法案摘要，若俄國侵略烏克蘭，美方將對俄羅斯北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）祭出制裁。法案也要求制裁俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的親信與俄國主要銀行，以向蒲亭清楚傳達嚇阻訊息。

在支持烏克蘭方面，法案將提供烏國5億美元（約新台幣140億元）「外國軍事融資」（Foreign Military Financing），其中包括2.5億美元緊急資金、1億美元防空、反裝甲與反艦等關鍵能力緊急致命協助。

不過，外界懷疑法案是否能順利在美國國會推動。路透社報導指出，共和、民主兩黨參議員過去幾週試圖就制裁法案進行協商，但未能達成協議，主要是雙方對如何處理北溪天然氣2號管線仍看法分歧。（編輯：高照芬）1110216