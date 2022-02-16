太陽能個股元月營收年增普遍維持正成長的軌道，聯合再生(3576)元月營收14.8億元，年增74%；茂迪(6244)元月營收4.48億元，年增49%；安集元月營收2.34億元，年增411%。

國內的太陽能廠近年來展開多元化經營，跨足太陽能以外市場，聯合再生拓展太陽能系統及儲能業務，目前在儲能方面已有初步斬獲，取得台電南鹽田自動頻率控制（AFC）標案。茂迪瞄準太陽能漁電共生發展，手中已有超過30MW（百萬瓦）的案場，預計未來一年陸續併網，並決定跨入蝦及鰻魚養殖。中美晶(5483)去年斥資1500萬美元，參與美商Transphorm私募取得5.84%股權，進一步深化氮化鎵（GaN）布局。碩禾(3691)引進鴻海集團旗下鴻揚創投投資入股、持股10.54%，成為第2大股東並進駐董事會，碩禾與鴻海(2317)、榮炭(6555)及中碳(1723)合作，開發電動車電池負極材料，碩禾主要負責矽、矽氧材料技術。安集跨入3D列印產品，目標成為支撐獲利的重要營業項目。安集3D列印朝醫材、美國航空公司、消費性產品三個面向發展。

通膨帶動資源價格走升，加上未來用電趨勢將有增無減，讓綠電等替代能源再度受到市場高度關注，PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，根據統計，過去十年風力發電與太陽能發電的成本已出現明顯的降幅，風力發電目前的成本僅有十年前的4成，太陽能發電的成本降幅更高達8成之多，也讓這些綠能發電的成本開始明顯低於傳統發電，成為產業自然演進至綠能發電的主因。

楊博翔表示，根據國際能源署(IEA)預估，綠能發電將在2025年取代燃煤，正式成為電力主要生成來源，預期至2050年，包括氫、風力、太陽能面板、生質能、地熱、太陽能熱發電及潮汐發電等綠能發電，將可達到供應全球七成以上電力，並結合創新科技運用，實現智慧電網的新時代。